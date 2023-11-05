В Росрыболовстве прогнозируют снижение цен на красную икру

Исходя из объемов добычи рыбы и лососевой путины в стране, в этом году можно ожидать снижения цен на красную икру и горбушу. Соответствующее заявление сделал глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с изданием РИА Новости .

Шестаков рассказал, что при учете объемов вылова, у него имеются все основания предполагать, что «как минимум» горбуша снизится в цене. Он также сообщил о том, что ее стоимость среди рыбаков уже успела упасть в 1,5 раза.

Глава российского ведомства подчеркнул, что рыбы вылавливается много в этом году, и исходя из этого, можно ждать реакции ритейлеров в виде понижения цены.

По словам Шестакова, цены на горбушевую икру «точно снизятся». Он указал на то, что этому поспособствовал не только улов, но и возросший объем производства.