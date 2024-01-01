В России будет создана система для сохранения культурных ценностей

В РФ будет создана федеральная система для того, чтобы оптимизировать процессы ввоза, распространения и экспертизы российских культурных ценностей. Об этом сообщило издание ТАСС .

Сообщается, что основными задачами является оптимизация и автоматизация выдачи физ- и юр.лицам в России разрешении для краткосрочного и перманентного вывоза культурных ценностей, а также, выдачи документов и обеспечения аттестаций для экспертов согласно упомянутым ценностям.

В материале также уточняется, что данная система должна обеспечить ведение реестров для экспертов по культурным ценностям, заключений экспертов и остальных документов.

Недавно сообщалось о том, что театры и остальные культурные учреждения в РФ были освобождены от уплаты прибыльного налога. Сообщалось, что льгота применялась бы лишь в том случае, когда доход составляет от 90% от общей выручки учреждения.