В России начали продавать глазированные верхушки куличей за 690 руб.

Приготовление куличей стало не только традиционной частью подготовки к празднованию Пасхи, но и маркетинговым ходом, сообщил properm.ru. Редакция подготовила перечень куличей, которые пользуются спросом в 2025 году.

По данным издания, в нынешнем году в продаже появились дубайские куличи, которые стали особенно популярными после моды на дубайский шоколад. Считается, что рецепт кулича придумала кондитер из Челябинской области. В числе ингредиентов — восточные сладости.

По информации издания, спрос возрос также на кулич со вкусом синнабона. Автором рецепта выступила международная сеть закусочных кафе-пекарен Cinnabon. Куличи получаются мягкими, слоистыми и пышными.

По данным издания, модными считаются куличи необычных цветов. Пекари-креативщики рекомендуют брать натуральные красители, например, сок свеклы или моркови. Добавлять можно как в тесто, так и в глазурь.

Еще один маркетинговый ход, на который обратил внимание Properm.ru, — продажа верхней части кулича. Многие предпочитают съедать только шапочку от изделия, украшенную глазурью. Теперь в магазинах можно купить отдельно верхнюю часть. Изделие весом 130 граммов стоит 690 руб.

По данным издания, в Перми появилась вакансия — упаковщик пасхальных куличей. Еще одно нововведение. К работе привлекают даже подростков. Смена длится 12 часов. Заработная плата (за смену) — от 2 тыс. руб.

В 2025 году дата празднования Пасхи у православных и католиков совпала. Что объединяет и различает православную и католическую Пасху — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».