В России начались работы по созданию плавающей гаубицы

В России началась разработка плавающей гаубицы калибра 152 мм по опыту применения артиллерии во время СВО на Украине калибра. Об этом сообщил замдиректора «Курганмашзавода» Роман Хромов, его слова передает издание РИА Новости .

В 1980-х годах в СССР был создан опытный образец подобной гаубицы, которая получила название «Пат-С». Эта гаубица была крупнокалиберной, но легкой, указал Хромов. С учетом опыта, полученного на СВО, появилась потребность в технике, подобной «Пат-С», сообщил он. Хромов отметил, что идеи «Пат-С» сейчас нужно развить и актуализировать, особенно, в вопросе системы управления огнем.

Как рассказал Хромов, в данный момент проект находится на стадии подготовительных работ: проводится сбор информации и ее анализ. После этого будет составлено техническое задание.

Он также добавил, что при учете особенностей использования артиллерии в СВО, сейчас огонь ведется преимущественно с закрытых позиций на большую дальность с последующей быстрой сменой позиции.