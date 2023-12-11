В России отменят льготы по LTE в следующем году

Власти РФ приняли решение отменить льготы по LTE (4G) в предстоящем году. Освобожденные в результате такого решения деньги направятся на развитие связи в РФ, в частности, на Чукотке и в Якутии. Соответствующее заявление сделал глава российского Министерства финансорв Антон Силуанов, его слова передает информагентство РИА Новости .

В прошлом месяце ведомство опубликовало законопроект, предлагавший отменить для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра для LTE в следующем году.

Силуанов рассказал, что в министерстве также велись диалоги о нужде в дополнительных средствах на развитие интернета в стране. Исходя из этого, он объявил об отмене льгот по LTE в 2024-м году. Министр также добавил, что освободившиеся средства направятся на развитие связи в нескольких регионах, в том числе, Чукотке и Якутии.