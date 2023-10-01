В России появились штрафы за неоказание содействия военкоматам

Начиная с воскресенья, 1 октября, на территории Российской Федерации начинает действовать закон, подразумевающий штрафы для работодателей и должностных лиц в случае неоказания содействия военкоматам во время мобилизации. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

Согласно обновленному законодательству, за несвоевременное уведомление или необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации, работодателей и должностных лиц ожидает наказание в виде штрафов. Их размеры составляют 60000-80000 и 400000-500000 рублей соответственно.

Таким же образом, последует наказание для должностных и юрлиц в случае необеспечения поставок техники в соответствии с мобилизационным планом. Данный закон затронет, по большей части, чиновников и подрядчиков.