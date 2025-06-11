В России предложили депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

Глава МВД Владимир Колокольцев поддержал депортацию из России тех нелегальных иностранцев, кто не приносит пользу обществу и не работает. Представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале опубликовала видео с соответствующим заявлением.

Владимир Колокольцев перечислил также другие критерии, которые, по его мнению, могут стать причиной для депортации: незнание русского языка и нежелание обучаться, отчисление из вуза, своевременно не пройдена дактилоскопия, потеря работы. Спикер отметил, что на улицах России не должно быть таких мигрантов.

По мнению Колокольцева, в России продолжаются попытки по раскачиванию ситуации. В МВД есть эффективный опыт решения подобных проблем. Во-первых, необходимо противодействовать преступности среди мигрантов. Важно действовать систематически и уделять много сил профилактическим мероприятиям. Во-вторых, активно рассказывать общественности о проделанной работе. Важно, чтобы нелегальные иностранные жители понимали, что непременно будут привлечены к ответственности.

По словам спикера, у миграционных подразделений иногда наблюдаются очереди. Сотрудники занимаются документами приезжих. Это вызывает негативную реакцию у местного населения.

«Приемы и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа. Фотографии и видео очередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема, в том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать свой статус», — заявил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что в ФРГ и Польше рассматривают вывод украинских беженцев из системы соцподдержки.