Польша и Германия объявили о планах вывести украинских беженцев из-под систем социальной поддержки. Советующее заявление сделано по итогам встречи глав Министерств внутренних дел (МВД) двух государств Томаша Семоняка и Александра Добриндта в Варшаве. Пресс-релиз опубликован на сайте МВД Польши.

Представители двух стран считают, что для успешной интеграции и снижения зависимости от государственных выплат необходимо приложить дополнительные усилия для перевода беженцев из Украины к самостоятельной жизни и трудовой активности.

Кроме того, Варшава и Берлин ожидают от стран Европейского союза (ЕС) более существенной поддержки в вопросе украинских гостей, особенно в области финансирования мер по управлению миграционными потоками и созданию условий для возвращения тех, кто не имеет законных оснований оставаться на территории Евросоюза.

Министры также обсудили новые подходы к принудительному и добровольному возвращению иностранцев, оказавшихся на территории европейских стран без законных оснований. В ходе переговоров также была затронула идея создания специальных «хабов возврата» за пределами ЕС и введения системы безопасных третьих стран для ускорения процедуры возвращения на Украину.

Тем временем, вопросы статуса украинских беженцев остаются предметом горячих дискуссий в Европе. Газета Neue Zürcher Zeitung отмечает, что Евросоюз не может окончательно определить правовой статус украинских граждан.

В апреле мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Украину необходимо рассматривать как страну происхождения мигрантов и не считать украинцев своими согражданами в Польше.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал не пускать Украину в Европейский союз (ЕС).