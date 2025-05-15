В России следят за ситуацией с арестованными в Египте гражданами

Российские дипломаты на постоянной основе контролируют ситуацию с арестованными в Египте гражданами РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Каире.

По информации агентства, российские дипломаты находятся на связи с египетскими властями. Тесный контакт необходим для того, чтобы обеспечить полное соблюдение прав соотечественников. В посольстве РФ отметили, что с пониманием относятся к усиленным мерам безопасности со стороны правительства Египта.

В ведомстве добавили, что на территории страны рейды по проверке временно находящихся на территории Египта иностранных лиц проводят на регулярной основе. Нередко внимание привлекают студенты различных религиозных учебных заведений. Рейды позволяют противодействовать террористическим угрозам.

«Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению», — говорится в заявлении посольства РФ.

В ведомстве отметили, что чаще всего задержанных отпускают после того, как проверяют документы и задают ряд уточняющих вопросов. Проблемы могут возникнуть у тех граждан, кто по каким-либо причинам вызывает подозрения.

По информации агентства, в Каире были задержаны граждане РФ, Казахстана и Узбекистана. Среди них были студенты, которые проходят обучение в египетских вузах. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Представитель узбекистанского МИД подтвердил факт задержания пяти граждан страны. Основанием стало усиление проверок граждан, которые прибыли в страну из других регионов.

Ранее сообщалось, что посол РФ был приглашен в МИД Польши для передачи ноты о закрытии генконсульства.