Посол РФ приглашен в МИД Польши для передачи ноты о закрытии генконсульства

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский в эфире телеканала TVP Info рассказал, что в понедельник, 12 мая, в 15:00 по местному времени посла РФ в Польше Сергея Андреева пригласят в МИД Польши.

Представитель ведомства на брифинге сообщил, что причина визита — решение правительства закрыть российское генконсульство, расположенное в Кракове. В свою очередь замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс во время брифинга пояснила дальнейший алгоритм действий российских дипломатов после оповещения о закрытии посольства.

«Как в случае с (консульством в Познани. — Прим. ред.), российской стороне назначен срок, обычно, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», — сообщила дипломат на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

По словам спикера, генконсульство завершит работу не ранее, чем через 30 дней после оповещения. Представительница ведомства не назвала конкретную дату. Она заявила, что дипломаты покинут территорию Польши.

Издание Onet предположило, что могло стать причиной закрытия консульства. В Варшаве в мае 2024 года в здании ТЦ произошел пожар. По мнению польского правительства, российские спецслужбы якобы причастны к инциденту. На территории республики у России было три консульства.

Ранее Захарова заявила, что Москва ответит аналогичными мерами в отношении Варшавы в случае закрытия генконсульства в Кракове.