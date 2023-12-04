В России спрогнозирован крупный дефицит кадров

Дефицит кадров в России достигнет отметки в 2-4 миллиона человек в ближайшие 6 лет, что делает неизбежным рост зарплат. Тем не менее это не решит проблему с недостатком специалистов. Соответствующее заявление сделали аналитики компании «Яков и Партнеры», передает издание РИА Новости .

Сообщается, что эксперты проанализировали данные о почти 40 миллионах вакансий, опубликованных в Сети за последние 5 лет. Согласно заключению их исследования, дефицит кадров в стране уже существует: вакансии публикуются почти в 2 чаще, а медианная зарплата увеличилась вдвое, что составляет больше роста ВВП.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году дефицит составит от 2 до 4 миллионов человек, из которых будет не хватать до 2,2 миллионов работников средней квалификации и до полутора – высшей. По предположению аналитиков, заметнее всего проблема будет для обрабатывающей промышленности, торговли и логистики.

Они также выразили мнение, что повышение оплаты и привлечение мигрантов не помогут окончательно справиться с проблемой, равно как и повышение производительности. Аналитики заявили, что российский рынок переходит к этапу дорогого труда и дефицитных кадров. Эксперты считают, что в стране должны повышаться зарплаты, улучшаться условия и выстраиваться партнерства с учебными заведениями.