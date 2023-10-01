В России в 10 раз вырос штраф за неявку в военкомат

В России в 10 раз вырос размер максимального штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Принятый закон вступил в силу с 1 октября и был опубликован на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

По старому закону, за неявку в комиссариат нарушителям грозил штраф от 500 до 3000 рублей. После вступления в силу нового закона, заплатить придется от 10000 до 30000 рублей.

Сообщается, что этот законопроект был внесен в российскую Госдуму еще 4 года назад. Автором закона стал заместитель главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов вместе с несколькими коллегами. Принят в первом чтении данный закон был 2 года назад, после чего, активно дорабатывался.

Недавно в российском Минобороны сообщили, что осенний призыв в 2023 году затронет все регионы страны, в том числе и новые.