В Красногорскую больницу поступила установка для лечения сосудистых заболеваний

В Красногорской клинической больнице произошло важное событие для всего округа. В отделение рентгенохирургических методов лечения поступила современная установка, предназначенная для борьбы со сложными сосудистыми патологиями. Теперь врачи смогут оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами атеросклероза и кальциноза, не направляя их в другие регионы.

Новое оборудование позволяет проводить малотравматичные вмешательства, что сокращает восстановительный период и снижает риски для здоровья. Для местных жителей это означает доступность передовой медицинской помощи буквально рядом с домом. Раньше пациентам с подобными диагнозами приходилось обращаться в клиники других городов, теперь же необходимые процедуры выполняются на месте.

Установка закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это не единичная акция, а часть масштабной программы по переоснащению подмосковных больниц. Только в текущем году в лечебные учреждения региона поступило 78 единиц электрохирургического оборудования.

Записаться на консультацию к специалистам Красногорской больницы можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», по телефону 122 или при личном визите в регистратуру. Новые возможности диагностики и лечения уже доступны для жителей округа.