«Приседания и резкие движения бедрами»: фанаты осудили хореографию группы «Фабрика»

Концерт известной поп-группы «Фабрика» вызвал неоднозначную реакцию у поклонников, пишет Teleprogramma.org. Любительская запись выступления быстро разлетелась по Сети и спровоцировала волну обсуждений.

Главной причиной стала необычная хореография, которую участницы нынешнего состава — Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева — продемонстрировали во время исполнения одного из хитов. Энергичные приседания, активные движения бедрами и резкие танцевальные па привлекли внимание и вызвали споры.

Наибольшая критика досталась Тоневой, единственной участнице, которая остается в группе с момента ее основания в 2002 году. Многие зрители сочли хореографию неуместной, а исполнение сравнили с самодеятельностью.

Некоторые комментаторы заявили, что бывшие участницы группы правильно поступили, покинув коллектив. Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы. Фанаты отметили, что в свои 49 лет Ирина сохраняет отличную физическую форму, а критикам предложили самим попробовать повторить те же движения на высоких каблуках.

Стоит напомнить, что группа «Фабрика» была создана продюсером Игорем Матвиенко после первого сезона «Фабрики звезд». В оригинальный состав входили Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» Настасья Самбурская остановила концерт из-за лица зрителя.