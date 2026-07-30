Планерная и Сходненская стали ближе: в Красногорске запустили новые маршруты до столичного метро

В Красногорске запустили новые маршруты по проекту «Москва – Область», призванному сделать поездки в столицу более удобными для жителей Подмосковья. Теперь из поселка Путилково до станций метро «Планерная» и «Сходненская» можно добраться на больших современных автобусах.

На линии вышли четыре маршрута: № 1280, № 1288, № 1696 и № 1699. В распоряжении перевозчика находится более 30 машин, что позволяет соблюдать интервал движения от 7 до 13 минут в зависимости от времени суток. Это существенно сокращает время ожидания для пассажиров, которые ежедневно ездят на работу или учебу в Москву.

Работу новых маршрутов оценил депутат Совета депутатов городского округа Красногорск, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов. По его словам, обновление автобусного парка и увеличение количества рейсов — важный шаг к повышению транспортной доступности отдаленных микрорайонов.

«Мы сегодня в Путилково, на остановке «ЖК Мортонград» – это наша новая современная отстойно-разворотная площадка, которая была создана по инициативе Главы округа Дмитрия Владимировича Волкова. Путилково растет и развивается, увеличивается пассажиропоток. Чтобы сделать комфортным перемещение граждан как внутри округа, так и соединив их с Москвой, были запущены четыре маршрута проекта «Москва – область». Это комфортабельные автобусы большого класса со всеми льготами для жителей Москвы и Подмосковья», – отметил Артур Бадретдинов.

Новые автобусы оснащены всем необходимым для комфортной поездки: климат-контроль, низкий пол для маломобильных граждан, информационные табло и валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Жители Путилково уже оценили удобство обновленных маршрутов, которые делают дорогу до метро быстрее и приятнее.