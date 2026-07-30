Скандал между звездами «Дома-2»: Бородина обвинила Боню в хайпе на ее имени после совета по макияжу

Бывшие звезды телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и Виктория Боня оказались в центре скандала. На этот раз поводом стал внешний вид Ксении на премьере фильма «За любовь», где она исполнила главную роль, пишет Woman.ru.

Все началось с комментария Бони, которая предложила Ксении консиллер от собственного бренда, посчитав, что он может улучшить ее образ.

Сначала Ксения ответила на это замечание с иронией, но позже тон ее изменился. Она заявила, что Боня намеренно использовала неудачный ракурс и плохое освещение, чтобы создать впечатление, будто внешность Бородиной нуждается в срочном исправлении. По словам Ксении, это был не просто совет, а попытка Виктории привлечь к себе внимание и заработать хайп за счет ее имени.

Фото: [ соцсети ]

«На дурацком видео, специально снятом с близкого ракурса при плохом свете, Боня решила хайпануть и намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красивой. Ты же сама выступаешь против хейта внешности, ты сама с этим не раз сталкивалась!» — заявила Бородина.

Она подчеркнула, что не считает Боню некрасивой или неухоженной, наоборот — признает, что та много работает над собой. Однако Бородина уверена, что в данной ситуации подруга сознательно дала повод для насмешек.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня и ее экс-возлюбленный Алекс Смерфит подарили 14-летней дочери лошадь.