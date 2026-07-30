В Люберцах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб 14-летний водитель

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел утром в четверг, 30 июля, на 1-м км автодороги Лыткаринское шоссе. Там 14-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулем чужого автомобиля «Чанган», не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в припаркованный грузовик «Скания». В результате аварии сам несовершеннолетний водитель и его пассажир 2005 года рождения погибли на месте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.