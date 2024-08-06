Более 20 млн рублей взыскивает Минэкологии Подмосковья за порчу земель в Дмитровском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области направило в суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Дмитровском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что это уже второе исковое заявление, поданное в отношении владельца земельных участков в поселке Останкино — санкт-петербургской компании «Аптека Радуга Недвижимость». Ранее факт нарушения природоохранного законодательства был установлен инспекторами эконадзора.

Ранее сотрудники выявили незаконные свалки строительных отходов и грунтов на двух участках, принадлежащих компаниям «Аптека Радуга Недвижимость» и «Ресурс Маркет». Была рассчитана совокупная сумма ущерба в размере 94 миллионов рублей и направлено соответствующее исковое заявление.

А в этом году инспекторы эконадзора вновь выявили незаконное размещение отходов на землях петербургской компании, которое нанесло ущерб в сумме более 21 миллиона рублей.

«Мы будем планомерно работать над тем, чтобы добиться возмещения ущерба, тем более что такие суммы идут, как раз, на природоохранные мероприятия, в том числе, на ликвидацию свалок и рекультивацию земель», — подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

Также в суде рассматривается исковое заявление администрации Дмитровского округа, которая просит суд просьбой признать деятельность по размещению отходов незаконной и обязать компанию «Аптека Радуга Недвижимость» прекратить ее.