В России запустили производство мяса, которое легко переваривается

Аспирантка омского политеха Ксения Аракчеева рассказала об особенностях мяса, которое запустили в производство в России, сообщил gorod55.ru.

В реестре юридических лиц появилась компания «Суперснек». Новое название было добавлено 9 января. Город55 решил разобраться, кому принадлежит фирма. Выяснилось, что ее учредителем и руководителем является аспирантка Аракчеева.

Студентка специализируется на разработке рецептур мясных продуктов. Девушка изучает, как добиться повышенного содержания белка в мясных снеках. Кроме того, аспирантка разбирается, как сделать сосиски более витаминизированным продуктом. Теперь студентка начала производство легкоусвояемого мяса.

«Также буду продолжать научную работу над самими снеками, чтобы сделать их максимально полезными — исследовать как они перевариваются и какие полезные свойства несут, помимо известных уже», — рассказала предприниматель Городу55.

Ксения Аракчеева рассказала, что намерена распространять продукцию через маркетплейсы. Товар будет производить Торговый дом «Килограмм». В частности, россияне смогут приобрести сублимированную индейку и курицу с добавлением паприки и пряностей. Эта и другая продукция расфасована по небольшим емкостям. Предприниматель прогнозирует, что в нынешнем году сможет выйти на большой рынок.

Ранее сообщалось, что в России снизятся цены на свинину, говядину и курицу.