URA.RU: в России снизятся цены на свинину, говядину и курицу

Россия может отказаться от импорта мяса, так как наращивает мощности собственного сельского производства. Как отмечают опрошенные URA.RU эксперты, это снизит себестоимость изготовления и застрахует отрасль от колебаний доллара, что приведет к снижению цен.

В России усилили оказание помощь сельхозпроизводителям, что повлияет на цены. Хозяйствам открыли возможность брать льготные кредиты на развитие производства, правительство этому содействует: уже выделено 57,5 млрд рублей.

Как отметил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев, поначалу может наблюдаться рост цен, но позже они начнут снижаться до уровня ниже, чем наблюдают сейчас в российских магазинах.

«Это может привести к снижению стоимости говядины в долгосрочной перспективе. Этому будут способствовать более эффективные производственные процессы и увеличение предложения», — отметил профессор.

Специалист в области технологии и промышленности Борис Рябинкин отметил, что цены на мясо выросли из-за роста доллара. Влияние есть из-за того, что часть оборудования в РФ импортное. Однако, по предположению эксперта, цена на говядину должна снизиться минимум на 10% после Нового года. Производители начнут кормить скот заготовленными запасами, что в целом не так затратно.

То есть, снижение зависимости от импорта племенного материала, позволит снижать стоимость мяса. При этом речь не только про говядину: дешевле станут также курица и свинина.

Ранее сообщалось, что в России могут зафиксироваться цены на картошку.