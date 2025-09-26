В российском регионе тестируют способ оплаты в автобусах и троллейбусах через геолокацию

В Екатеринбурге тестируют новый способ оплаты проезда в автобусах и троллейбусах — через геолокацию, сообщил tagilcity.ru.

Согласно информации, предоставленной городской администрацией, новая опция действует в тестовом режиме и пока доступна пассажирам одного троллейбуса и двух автобусов. При входе в салон пассажиру требуется активировать на смартфоне модуль Bluetooth и воспользоваться специальным мобильным приложением. Оплата пройдет через Систему быстрых платежей (СБП).

По данным издания, приобретенные в течение последнего часа билеты сохраняются в специальном разделе приложения для контроля. По сообщению администрации, для подтверждения оплаты, помимо геолокации, также можно использовать привычные для россиян способы оплаты.

Ранее сообщалось, что для жителей Химок запустили дополнительные автобусы на маршрутах № 27 и № 42.