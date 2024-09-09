В Россию может прийти африканский вирус Усуту, передаваемый обычными комарами

Ученые предполагают, что в Россию может прийти африканский вирус Усуту, переносчиками которого являются обычные комары, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Установлено, что вирус постоянно мутирует. В настоящее время инфекция активно распространяется по странам Африки. Вирус схож с энцефалитом и вирусом Западного Нила. Источником заражения преимущественно выступают перелетные птицы (около 60 видов) и комары. В последнее время африканский вирус все чаще диагностируют у пациентов, проживающих на территории Европы.

Вирус быстро привыкает к жизни в новом организме, что мешает его лечению. Вакцину от инфекции на данный момент не разработали. Единственный метод профилактики — препятствовать размножению и переселению комаров из одних регионов мира в другие.

Ранее сообщалось, что ростовский доктор перечислил симптомы лихорадки Западного Нила и поделился, как с болезнью справилась его мама.