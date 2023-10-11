В Ростехе призывают вернуть советскую модель стрелковой подготовки

В четверг, 12 октября, в конгресс-центре гостиницы «Украина» состоится оружейный форум «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии». В преддверии мероприятия глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов призвал россиян вернуться к советской модели стрелковой подготовки, пишет ТАСС .

Глава Ростеха отметил, что в советское время молодым людям предоставляли все условия, чтобы они умели стрелять из оружия. Тогда функционировали стрелковые клубы, часть которых базировалась на уровне школ. Ребятам преподавали стрелковую подготовку во время учебного процесса. Параллельно проходила начальная военная подготовка. Эти меры были эффективными.

«Сегодня с этим сложно, и ситуацию надо менять, потому что за последние десятилетия в стране выросло несколько поколений мужчин, которые вообще не умеют стрелять и не знают даже, с какой стороны подступиться к оружию», - считает Сергей Чемезов

Глава Ростеха уверен, что каждый российский мужчина обязан уметь стрелять, чтобы в нужный момент быть способным защитить свою семью, дом, родину. Молодые люди должны владеть навыками собирать и разбирать оружие, а также стрелять в намеченную цель. Важен и правовой вопрос: гражданин должен знать свои права и соблюдать обязанности.

«В ближайшее время эти вопросы будут серьезно обсуждаться с участием администрации президента, Росгвардии, МВД, других профильных структур. Ростех также готов дать свои предложения», - привели слова Чемезова в пресс-службе госкорпорации.

Сергей Чемезов считает, что необходимо поставить вопрос на обсуждение на высокий правительственный уровень.