В Ростове могут уволить полицейских из-за жестокого задержания дебошира

В центре Ростова задержали мужчину, который нарушал общественный порядок. Дебошир уверен, что сотрудники правоохранительных органов превысили полномочия во время задержания. Он написал заявление в полицию, сообщает rostovgazeta.ru .

Если проверка докажет, что сотрудники применили недопустимые меры для задержания нарушителя, их могут уволить. Также будет заведено дело. На данный момент собраны все свидетельства, как проходило задержание в центре Ростова. Материалы направлены для принятия вердикта.

«В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области в ходе проверочных мероприятий установлен факт возможно противоправных действий, допущенных во время задержания сотрудниками полка ППС Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в сентябре. Прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов к пабу «Добрый Эль». Агрессивно настроенный мужчина кричал, нецензурно выражался и всячески провоцировал мимо проходящих людей, чтобы вступить с ними в конфликт.

Сержанты сначала устно предупредили мужчину, что он должен вести себя порядочно в общественном месте. Нарушитель не успокаивался. Полицейские применили силу и использовали газ «Зверобой». Дебошир уверен, что не было повода для применения спецсредства. Такой информацией располагал Telegram-канал «Че по Ростову».