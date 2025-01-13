В Ростове-на-Дону таксисты резко подняли цены из-за снегопада

По данным издания, добраться практически из любой точки города можно за 1 тыс. руб. Исключение — въезд в город и поездки в районе ТЦ «Мега». Из указанных локаций в центр Ростова-на-Дону можно добраться за 500 руб. За эту же сумму можно проехать всего несколько километров непосредственно по центру города.

«Самые высокие цены перевалили за 1300 рублей — столько просят таксисты за маршрут от Левенцовки до Театральной площади и от микрорайона Суворовского до ж/д вокзала», — сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, на высокую стоимость такси утром 13 января повлияло два фактора — снег и пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе зафиксированы 7-балльные пробки. Автомобильные очереди достигают несколько километров. В некоторых районах произошли аварии.

В региональном ДПЧС сообщили, что снегопад обрушился на территорию всей Ростовской области. Утром 13 января установилась плюсовая температура, поэтому снег тает. Однако в ближайшие сутки ожидаются новые осадки в виде снега и дождя. Под утро в регионе установится минусовая температура. В ведомстве прогнозируют, что утром 14 января дороги покроются слоем льда.

Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Петербург задержали на 12 часов из-за мощного снегопада в Пулково.