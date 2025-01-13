Сильнейший снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург в воскресенье, 11 января, стал причиной 12-часовой задержки рейса из Сочи. Как рассказала в беседе телеканалу RT одна из пассажирок, вылет переносили трижды.

По словам женщины, пассажиры смогли вылететь только ночью. В салоне при этом было достаточно много свободных мест, обратила внимание пассажирка.

«Я думаю, что часть людей не приехали в аэропорт, потому что могли не знать, что время вылета вновь изменили», — указала она.

Пассажирка также рассказала, что командир экипажа воздушного судна по громкой связи принес свои извинения и объяснил, что в Санкт-Петербурге аэропорт был закрыт для посадки в течение тринадцати часов из-за снегопада.

В связи с обильными снегопадами, которые сопровождались сильными ливневыми осадками, работа аэропорта Пулково была временно приостановлена. В результате неблагоприятной погоды 12 января было задержано около 50 рейсов. По информации, предоставленной Северо-Западной транспортной прокуратурой, аэропорт Санкт-Петербурга дважды останавливал взлеты и посадки бортов, в общей сложности было задержано около 90 рейсов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал, что петербургский аэропорт Пулково возобновил прилет и вылет лайнеров в штатном режиме.