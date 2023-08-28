В Ростове открыли мемориал в честь памяти летчиков, которых подбили бойцы ЧВК «Вагнер»

В Ростове за короткий период времени открыли два мемориала, связанных с ЧВК «Вагнер»: погибшим из-за мятежа летчикам и основателю частной военной компании Евгению Пригожину, сообщает rostovgazeta.ru .

У штаба ЮВО в Ростове открыли стихийный мемориал. Архитекторы изобразили солдата, сидящего возле стены с автоматом в руках. Мемориал посвящен событиям июня 2023 года, когда основатель ЧВК «Вагнер» объявил о военном мятеже и выдвинул ряд требований.

Тогда бойцы частной организации открывали огонь по самолетам РФ. В результате таких ударов, погибли российские летчики. Мемориал установлен возле памятника «Воинам — участникам локальных войн и конфликтов».

В центре города располагается еще один мемориал, который также связан с ЧВК «Вагнер». После известий о гибели бизнесмена Евгения Пригожина, жители Ростова устроили памятный мемориал возле здания цирка. Здесь разместили фотографию Пригожина. Люди приносили цветы и зажигали свечи.