В Ростове появится канатная дорога: Урбанист выступает против проекта

В Ростове-на-Дону планируют строительство канатной дороги. В городской администрации рассказали, что документация по планировке территории находится на доработке, сообщает rostovgazeta.ru .

Документы было необходимо отредактировать. На данный момент они не были переданы в Департамент архитектуры и градостроительства. В связи с этим сейчас еще невозможно оценить, какой площади территория понадобится для строительства канатной дороги. Никаких сроков редакции не предоставили.

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в строительстве канатной дороги нет смысла. Местным жителям она не нужна. Есть мосты, которые позволяют перейти с одного берега реки Дон на другой. Например, в Нижнем Новгороде река широкая, поэтому строить мосты нет смысла. В таком случае канатка сэкономит бюджетные деньги.

Возможно, местная власть надеется, что канатная дорога будет пользоваться спросом у туристов, как это происходит в Москве. Но столько людей не приезжает в центральный город Ростовской области, чтобы проект окупился.