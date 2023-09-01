В Ростовской области открыли шесть новых школ с интерактивными залами и IT-парками

К 1 сентября в Ростовской области обновили пять общеобразовательных учреждений. Еще одна школа была введена после строительства, сообщает rostovgazeta.ru .

Обновленные школы соответствуют всем современным стандартам. Для детей отреставрированы спортивные и актовые залы. В школе №70 оборудовали отдельное помещение для изучения правил дорожного движения. Обустроены интерактивные площадки для изучения истории родного региона, созданы инновационные тематические пространства и IT-парки.

Школа № 60 впервые приняла первоклассников. В здании есть не только пять спортивных залов, а и закрытый стадион. Каждый школьник сможет найти тот вид спорта, в котором ему будет интереснее всего развиваться. В актовом зале ребята и педагоги могут использовать для проведения мероприятий современное оборудование. В здании из четырех этажей нашлось место для столовой, которая рассчитана на 600 мест. Для научной деятельности предусмотрены лаборатории.

«1 сентября это волнительный день как для школьников и их родителей, так и для педагогов. Сегодня за парты ростовских школ сядут 130 тысяч юных ростовчан. Среди них — 14 тысяч первоклассников, которые заслуживают особых поздравлений», - сказал глава городской администрации Алексей Логвиненко

Глава городской администрации Алексей Логвиненко пожелал ребятам и учителям успешного нового учебного года, достижений и радостных мгновений.