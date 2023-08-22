В Ростовской области водители жалуются на рост цен на топливо

Согласно данным Территориального органа статистики в Ростовской области поднимаются цены на топливо, сообщает rostovgazeta.ru. Водители региона жалуются в социальных сетях на постоянный рост цен на бензин и другие виды топлива.

Годовой темп прироста стал выше на 2,3%. Специалисты службы проанализировали данные за июль. Если сравнивать данные за июнь, то рост составил 1,5%.

Издание приводит наглядный пример: бензин марки АИ-92 в начале июля стоил примерно 49 рублей. В августе цена выросла до 51 рубля. Стоимость марки АИ-95 за аналогичный период выросла на два рубля, а АИ-98 – на четыре рубля.

Официальной информации о том, ожидать ли водителям региона снижения цен, на данный момент нет. Согласно данным Росстата в августе рост цен на топливо в регионе сохраняется.

Водители Ростовской области возмущены происходящим. Люди пишут гневные комментарии.

«Бензин чудное топливо. Цены на нефть растут — он растет в цене. Цены на нефть падают — он снова растет в цене», - считает житель Ростовской области

Другие уверены, что если не устраивает цена на топливо, то можно пользоваться общественным транспортом.