Гектары для мечты: как бесплатно и быстро найти землю под дом в Подмосковье

В Московской области набирает обороты масштабный проект «Земля для стройки», который помогает гражданам и крупным девелоперам подбирать свободные территории под возведение жилья. Региональный банк данных уже насчитывает тысячи доступных гектаров, а подробная информация о каждом объекте открыта для всех желающих на едином портале. Подробности узнала редакция REGIONS .

Поиск подходящего места для возведения частного дома или возведения многоквартирного комплекса в Московской области стал значительно проще. Программа «Земля для стройки», являющаяся частью масштабной госпрограммы «Национальная система пространственных данных», уже шестой год подряд формирует прозрачный банк незадействованных территорий.

За работу по поиску перспективных зон отвечают специалисты Управления Росреестра по Московской области. Эксперты анализируют публичные карты, выявляют пустующие наделы, тщательно проверяют их на отсутствие юридических или экологических обременений и заносят в общедоступный каталог. Подобный подход избавляет потенциальных покупателей от долгих хождений по кабинетам чиновников и дает возможность оценить реальный статус объекта еще до начала оформления документов.

Статистика проекта впечатляет своими масштабами:

С 2020 года на территории региона выявлено 15 272 гектара свободных земель.

В активный оборот уже вовлечено 5 690 гектаров — там оформляются документы или уже кипят строительные работы.

За первую половину 2026 года подмосковная «копилка» пополнилась на 190 новых территорий общей площадью свыше 3 600 гектаров.

Сейчас в сервисе потенциальных инвесторов и будущих новоселов ждут 261 земельный участок суммарной площадью 9 582 гектара. Из них 180 объектов (9 286 гектаров) зарезервированы под индивидуальное жилищное строительство, а 81 участок (295 гектаров) отдан под возведение многоквартирных домов. В планах областных властей — расширить земельный фонд региона к 2030 году до 40 тысяч гектаров.

Часть выявленных территорий осваивается не сразу. В ведомстве поясняют, что градостроительная документация, экспертизы и согласования требуют времени. Кроме того, к некоторым площадкам еще только предстоит подвести необходимые коммуникации — свет, газ и удобные подъездные дороги.

Карточка каждого лота на публичной карте содержит исчерпывающие данные:

Точный адрес и общая площадь.

Кадастровая стоимость и категория земель.

Разрешенный вид использования.

Наличие действующих ограничений.

Чтобы подобрать площадки для застройки, достаточно выполнить несколько простых шагов:

Перейти на официальный портал nspd.gov.ru.

В вкладке «Сервисы» выбрать раздел «Земля для стройки».

Авторизоваться с помощью учетной записи портала Госуслуг.

Найти подходящую локацию на интерактивной карте либо воспользоваться фильтрами.

Изучить карточку объекта и при положительном решении нажать кнопку «Подать обращение».

Система автоматически сформирует заявку и направит документ в профильное ведомство.

Дополнительным бонусом для тех, кто планирует индивидуальное строительство, остается государственная поддержка по выделению древесины для личных нужд. Льготные категории граждан могут получить стройматериал бесплатно, а остальные жители — по ценам значительно ниже рыночных.