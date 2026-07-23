На Филиппинах состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, которая, как это часто бывает с американской дипломатией, породила больше вопросов, чем ответов. По итогам переговоров Рубио сделал два громких, но противоречивых заявления: во-первых, он сообщил, что ранее достигнутые на Аляске договоренности не могут быть реализованы из-за позиции Украины, а во-вторых, призвал искать «новые идеи и подходы» для урегулирования конфликта. Однако, как пояснил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в разговоре с Общественной Службой Новостей , за этой риторикой не стоит ровным счетом ничего — новые идеи у Вашингтона отсутствуют, а вся их дипломатия сводится к привычному декларированию намерений без понимания того, как воплотить их в жизнь.

Американская дипломатическая машина, по мнению эксперта, давно превратилась в инструмент констатации фактов, а не их изменения. США фиксируют наличие непримиримых противоречий между Москвой и Киевом, понимают, что обе стороны исходят из собственных интересов, но предложить реальный механизм примирения не в состоянии. Более того, Вашингтон, судя по всему, и не стремится к этому, потому что его подлинный интерес лежит в совершенно иной плоскости. Россия, напротив, должна продолжать последовательную политику принуждения Украины к миру, не оглядываясь на пустые обещания американских партнеров.

Главный цинизм текущей ситуации, как подчеркивает Михайлов, заключается в том, что для США Украина стала не полем для дипломатических баталий, а выгодным бизнес-кластером. Схема проста и безжалостна: американцы продают оружие Европе, европейцы отправляют его на Украину, а Вашингтон получает стабильный денежный поток. Им абсолютно безразличны судьбы людей, разрушенные города и геополитический баланс — их национальный интерес сводится к извлечению прибыли. Мирная повестка для них давно отошла на второй план, уступив место сплошным сделкам и коммерческим проектам, и в этой логике предлагать какие-то «новые идеи» для прекращения войны — значит заниматься самообманом.

По словам генерала, итог встречи на Филиппинах предсказуем: никакого прорыва не произошло, новых подходов не появилось, и ждать их неоткуда. США не заинтересованы в настоящем урегулировании, поскольку война приносит им дивиденды, и они будут зарабатывать на ней до последнего, независимо от того, улучшатся или ухудшатся отношения со сторонами конфликта. Поэтому России, как справедливо отмечает эксперт, не стоит питать иллюзий относительно американской «миротворческой» риторики — курс на принуждение противника к миру должен быть жестким и последовательным, без оглядки на пустые заявления из Вашингтона, за которыми стоит лишь жажда наживы.

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