В ростовском СИЗО скончался один из 22 подсудимых участников «Азова»

В среду, 31 июля, во время судебного заседания по делу участников «Азова»* адвокат представителя националистической организации Александра Ищенко проинформировал о его кончине в ростовском СИЗО, сообщил ТАСС .

Суд узнал у адвоката причину отсутствия Александра Ищенко, которого, как и других подсудимых, обвиняют в военных преступлениях. Юрист сообщил о его кончине и обратился с ходатайством истребовать справку о его смерти.

Остальные подсудимые присутствовали в зале суда. Многие подсудимые так и не признали свою вину. Некоторые украинские военнослужащие не стали отрицать свою причастность к террористической организации, но и в преступлениях не признались. Двое фигурантов не принимают участие в заседаниях, потому что ранее были внесены в списки по обмену пленными и уже покинули территорию РФ. Среди подсудимых находится девять женщин.

Как считает следствие, участники «Азова» стреляли в мирных людей, вычисляли координаты российских военнослужащих, чтобы атаковать их, намеревались продолжать военные действия с ВС РФ. Все подсудимые, которые проходят в рамках дела, были задержаны вблизи Мариуполя в 2022 году.

Ранее сообщалось, что украинский комбат разрешил расстреливать на месте поджигателей машин военных.

* признано террористическим и запрещено на территории России