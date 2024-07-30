Олег Романов, командир одного из батальонов ВСУ, дал добро своим подчиненным на бессудные расстрелы. Им должны подвергаться те, кто поджигает машины, принадлежащие военнослужащим. Такие данные были опубликованы изданием «Страна».

У украинца Романова довольно бурная биография. Тот противотанковый батальон, которым он командует, ранее входил в националистическое подразделение «Азов»*. Теперь же офицер распорядился, чтобы поджигателей машин, принадлежащих военнослужащим, немедленно убивали.

«Даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения злодеев высшая мера наказания применялась на месте», - указал он.

Комбат сознательно пошел на отказ от участия в таких эпизодах правоохранительных органов. Это произошло из-за участившихся поджогов автотранспорта. Например, в Одессе машины вспыхивают практически ежедневно.

Ранее сообщалось, что число добровольно сдавшихся в российский плен украинских военных достигло уровня более чем 60 человек за неделю. Более трети из них сдались бойцам из группировки «Днепр».

*признано террористическим и запрещено на территории России