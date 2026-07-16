В ручках уменьшается объем чернил: шринкфляция коснется не только продуктов питания — мнение помощника депутата ГД

Российские покупатели в ближайшие годы столкнутся с явлением, которое экономисты называют шринкфляцией. Речь о ситуации, когда товары в магазинах уменьшаются в объеме или весе, но цена остается прежней. Это незаметный способ подорожания, который уже активно работает в мире и теперь набирает обороты в России. Специалисты предупреждают: процесс затронет не только еду, но и другие категории, сообщили Финансы Mail.

По словам экономиста Ильи Мосягина, уменьшение пачек круп или плиток шоколада — лишь первый звоночек. Аналогичная логика проникает и в неочевидные сферы. В ИТ-технологиях это выглядит иначе: техника теряет часть функций, комплектация становится скромнее, а бесплатные облачные тарифы урезают по объему памяти. Все это тоже шринкфляция, только цифровая.

«Например, производители могут уменьшать объем встроенной памяти базовых моделей смартфонов или ноутбуков, сокращать длину комплектных кабелей, убирать из коробки переходники или блоки питания, оставляя лишь самое необходимое», — подчеркивает эксперт.

Мосягин указывает, что проблема касается даже канцелярских товаров. В пачке может оказаться не 500 листов, а меньше. Картриджи для принтеров начинают печатать реже, а в ручках уменьшается объем чернил. Производители адаптируются к новым экономическим условиям, и этот метод экономии становится универсальным.

Эксперт советует внимательнее смотреть на ценники. Лучше сравнивать не конечную стоимость упаковки, а цену за килограмм или литр. Это единственный способ заметить скрытое подорожание. Также важно требовать от бизнеса и государства большей прозрачности, чтобы изменения в весе и объёме товаров были заметны сразу.

Ранее сообщалось, что в России сертифицировали первый вегетарианский мармелад.