В Румынии проведут расследование из-за обломков БПЛА, который может принадлежать РФ

Президент Румынии Клаус Йоханнис на открытии саммита Междуморья или Инициативы трех морей в Бухаресте рассказал, что на территории страны были обнаружены обломки неизвестного объекта. Президент настаивает на расследовании, сообщает агентство ТАСС.

«Если подтвердится, что эти элементы принадлежат российскому беспилотнику, это была бы совершенно неприемлемая ситуация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», - отметил президент Румынии Клаус Йоханнис

Президент Румынии подтвердил, что на территории страны были найдены обломки неизвестного предмета, предположительно БПЛА. Объект найден на границе с Украиной. Как только неопознанный на данный момент предмет был обнаружен, президент дал распоряжение срочно инициировать расследование.

Президент Румынии Клаус Йоханнис высказал предположение, что обломки данного предмета могут быть остатками российского беспилотника. Если информация подтвердится, то это означает, что Россия нарушила государственную границу Румынии.

Вышепоставленные лица Румынии активно обсуждают факт находки. Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в эфире телеканала «Antena 3 CNN» официально заявил, что обломки действительно были найдены.

Представитель Минобороны Константин Спыну попросил не делать преждевременных выводов. Атаки РФ территории Украине еще не означают, что беспилотник, который вероятнее всего разбился возле государственной границы, принадлежит именно РФ.

Источники агентства «Agerpres» сообщают, что был найдет один обломок, который мог находиться там достаточно длительное время.