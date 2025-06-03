В РЖД ответили на вопрос пассажиров о том, какую позу лучше занять в поезде

Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в утвержденные ранее инструкции для поездных бригад после ЧП в Брянской области, сообщил телеграм-канал ФПК.

По информации ФПК, в СМИ и различных соцсетях сообщается об изменении правил для пассажиров. Данная информация не соответствует действительности. Граждан призвали не обращаться с подобными вопросами к перевозчику и не верить неизвестным источникам.

По данным канала, в СМИ пишут, что для сотрудников РЖД провели инструктаж. После ЧП, когда перед поездом № 86 Климов — Москва обрушился автомобильный путепровод, пассажирам якобы рекомендуют ложиться головой к выходу. Предполагается, что такое положение тела и отдаленность от окон может обезопасить людей.

«Обращаем внимание журналистов: данная информация не соответствует действительности! Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 110.