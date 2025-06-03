При обрушении моста в Брянской области пострадали 110 человек

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА Новости. Среди пострадавших — пятеро детей.

Мост в Брянской области, по которому двигался пассажирский состав по маршруту Климов — Москва, обрушился в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), вечером 31 мая.

Благодаря своевременной реакции машиниста движение поезда удалось затормозить, в связи с чем получилось предотвратить более тяжелые последствия. В результате инцидента погибли семь человек, в том числе сам машинист.

В связи с происшествием в Брянской области объявлен трехдневный траур. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту инцидента.

В ту же ночь в Курской области на автомобильную дорогу рухнул железнодорожный мост, по которому двигался тепловоз с несколькими грузовыми вагонами. СКР также завел уголовное дело по факту этого происшествия.

Ранне телеграм-канал SHOT сообщил, что взрывное устройство в Брянской области могли заложить за день до обрушения моста.