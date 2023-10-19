В садиках могут ввести новые правила: поднимать флаг и исполнять гимн

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко поддержал предложение музыкального руководителя одного из детских садов Вологды Екатерины Олеховой поднимать государственный флаг и исполнять гимн России в дошкольных учебных заведениях, пишет агентство ТАСС .

Екатерина Олехова обратилась с подобным предложением во время заседания дискуссионного клуба молодежного парламента заксобрания области. Подобная практика работает в школах.

Дмитрий Василенко отметил важность того, чтобы ребенок разбирался во всех символиках государства: флаг, гимн. Маленький гражданин должен также знать своего президента. В садике воспитатель может рассказать детям о значении государства в доступной форме, рекомендовано применять различные музыкальные приемы.

«Это политическое воспитание, если мы политически не воспитаем нашу молодежь, ее воспитает кто-то другой», – высказал мнение первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко

В школах каждую неделю по понедельникам ученики собираются вместе, чтобы поднять флаг и исполнить государственный гимн. В министерстве активно занимаются вопросами патриотического воспитания: вводят новые предметы. Вопросы об СВО будут даже в экзаменационных вопросах выпускников.