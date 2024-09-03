В Сахарово проходят обыски в Центре временного содержания иностранцев

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово проходят обыски, сообщили ТАСС в столичном ГСУ СК России.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в связи с подозрениями о мошенничестве. Его фигурантами стали два сотрудника ЦВСИГ, что стало причиной обыска.

«В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан проходят обыски», — сообщил собеседник агентства.

В правоохранительных органах подозревают, что мигранты платили инспекторам деньги, чтобы возвращаться домой раньше назначенного срока. Также иностранным жителям устраивали платные свидания. Максимальный размер вознаграждения составлял 30 тыс. руб.

Согласно данным телеграм-канала «112», в центре действовал такой прайс-лист: 5 тыс. руб. — за организацию свидания на территории центра, а 30 тыс. руб. — за преждевременную отправку домой. В настоящее время не установлено, от скольких иностранных жителей были приняты деньги. Проводится проверка, подозреваемых допрашивают. Канал также сообщил, что руководили схемой два инспектора Рудик Т. и Ольга А., которым помогали другие сотрудники.

Ранее сообщалось, что депутат Даванков считает необходимым повышение стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза.