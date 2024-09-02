Депутат Даванков считает необходимым повышение стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, стоимость патента для мигрантов необходимо повысить в два с половиной раза, то есть с 8 тыс. руб. в месяц до 250 тыс. руб. в год. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что таким образом полученные средства пойдут на развитие систем безопасности, то есть они не должны идти в общий городской бюджет, а должны оставаться в конкретных районах, где мигрантов наблюдается больше всего.

По мнению парламентария, в столице имеет смысл ввести систему умного перераспределения денег. Так, Москва получает 30 млрд руб. прибыли ежегодно от платных парковок, штрафов и эвакуаторов. Данные деньги справедливо направлять на нужды автомобилистов, следовательно, могут появиться средства для строительства новых развязок и бесплатных многоуровневых парковок.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси.