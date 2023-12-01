В Саяногорске пенсионерка два года подряд переводила деньги одним и тем же аферистам

Спасти пенсионерку смог ее знакомый, который случайно услышал ее разговор с мошенниками. Он обратился в полицию, сообщает newkhakasiya.online .

Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналисту «Новой Хакасии», что 2.5 года назад с пенсионеркой связались мошенники. Женщина ранее купила лекарственные препараты, которые оказались неэффективными. Мошенники представились юристами и рассказали, что помогут ей добиться справедливости и вернуть деньги за некачественные товары. Женщина постоянно оплачивала услуги «юриста». За все время она перевела более 270 тысяч рублей.

Во время очередного звонка возле 80-летней потерпевшей находился ее знакомый. Пенсионер понял, что ее обманывают и попросил все рассказать ему. Мужчина дождался, когда поступит следующий звонок и сам ответил на него. Сообщил об обращении в полицию и попросил больше женщину не беспокоить.

В МВД Хакасии проинформировали о заведении уголовного дела.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества - доверительный звонок. Сначала в интернет-мессенджере приходит сообщение от хорошего знакомого, а потом от имени правоохранительных органов звонит мошенник.