Корреспондент «Восток-Медиа» чуть не стала жертвой аферистов: как распознать обман

В Приморском крае становится популярным новый вид мошенничества, сообщает vostokmedia.com . Аферисты сначала добиваются доверия, а потом пытаются сбить человека с толку и принудить передать пароли и коды из смс. Корреспондент издания могла стать жертвой мошенников, если бы вовремя не проявила бдительность.

Сначала в интернет-мессенджере пришло сообщение от бывшего коллеги корреспондента. Он рассказал, что ему звонила сотрудница ФСБ Александра, которая курирует вопросы организации. Коллега предупредил, что эта самая Александра может звонить и ей.

Действительно, спустя минут десять снова через интернет-мессенджер поступил звонок. На аккаунте изображен знак ФСБ. Номер определяется как местный. Сотрудница ФСБ, которая на самом деле мошенница, рассказывает, что все данные журналистки были выложены в сеть. Такое произошло и с другими ее коллегами, поэтому руководство компании подключило сотрудников ФСБ. Женщине рассказали, что майор поможет ей восстановить доступ к сервису Госуслуг и других приложений.

«Я поняла, что дело нечисто и спросила «майора»: в чем цель вашего звонка, свои данные я могу восстановить сама. Разговор тут же прервался. Самое интересное, что переписка с бывшим коллегой, который «предупредил» о важном звонке спецслужб, оказалась вычищенной, удаленной.», - рассказала корреспондент издания vostokmedia.com

Корреспондент позвонила бывшему коллеге. Выяснилось, что он не писал никаких сообщений в интернет-мессенджере. Схема с предварительным уведомлением пользуется популярностью. Это позволяет людям расслабиться и доверять звонившему лицу.

Ранее супружеская пара из Абакана перевела мошенникам около 300 тысяч рублей, предполагая, что получат дополнительные бонусы от Сбербанка в рамках акции «Спасибо».