В Самаре в преддверии Дня России поздравили многодетные пары с прибавлением

По информации издания, мероприятие прошло в рамках национального проекта «Семья», который реализуют на территории региона по инициативе губернатора. Многодетные семьи пригласили, чтобы сказать родителям слова благодарности и вручить памятные подарки. Мероприятие приурочили ко Дню России.

По данным издания, во время мероприятия съемку вели местные телеканалы. Родители поделились с журналистами, тяжело ли им справляться с детьми. Одни признались, что быть родителями — сложный труд, но он приносит много счастья и радости. Другие рассказали, что не стоит бояться материнства. Все сложности легко преодолеть, когда испытываешь счастье от общения с малышами.

По информации издания, у некоторых самарских пар появился третий ребенок, у других — уже четвертый. Местные власти уверены, что в регионе есть все условия для того, чтобы рожать и воспитывать детей. Пары встретились в отделе ЗАГС Волжского района. Цель мероприятия — поддерживать многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею Львовой-Беловой о повышении планки многодетности.