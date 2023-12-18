В селе Пошатово 13-летняя школьница забеременела от брата

Источник в правоохранительных органах рассказал NewsNN, что брат и сестра проживают в приемной семье. Возраст мальчика не сообщается, но он является подростком. О беременности стало известно в декабре текущего года. Органы ПДН сразу обратились в полицию, ведь будущая мама учится в седьмом классе сельской школы.

Предварительно удалось выяснить, что летом 2023 года подросток пришел в комнату к сестре. Они впервые занялись сексом. Впоследствии подростки уединялись так еще несколько раз. Теперь сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Ясновидящая Инна Мишина ранее рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как вести себя будущим мамам, чтобы роды прошли легко и без осложнений.