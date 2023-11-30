«Приведет к тяжелым родам»: экстрасенс рассказала, что запрещено делать беременным

Многие женщины, едва забеременев, начинают думать только о будущем малыше. Помимо радостного ожидания, мамам стоит подумать и о том, что беременным, по мнению эзотериков, делать строжайше запрещено.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, от чего будущим мамам стоит воздержаться, если они хотят без проблем выносить и родить ребенка.

По ее словам, многие женщины во время беременности становятся очень мнительными и суеверными, но на самом деле запретов не так уж много, а страх и тревога — очень плохие советчики молодых мамочек.

«Во время беременности ни в коем случае нельзя ругаться, так как считается, что у ребенка могут быть потом проблемы с горлом. Вязание придется отложить до рождения малыша, иначе занятие любимым хобби может привести к обвитию шеи младенца пуповиной, что приведет к тяжелым родам», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ни в коем случае, продолжила ясновидящая, будущим мамам нельзя даже думать о магии.

«Категорически запрещено ходить к колдунам, гадать на картах, проводить магические ритуалы. Часто магические манипуляции очень опасны, но вдвойне они опасны беременным женщинам. Как бы ни хотелось заглянуть в будущее — не делайте этого, не подвергайте риску еще нерожденного малыша», — предостерегла собеседница издания.

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