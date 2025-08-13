В сельский дом в Подмосковье забрался енот: владельца животного просят отозваться

Собственница одного из частных домов деревни Ястребки под Звенигородом Ирина Иванова рассказала REGIONS, что обнаружила у себя дома ручного енота. Она просит владельца животного выйти на связь и забрать питомца.

Ирина отметила, что животное пробралось на участок три дня назад. Енот оказался очень ласковым. Женщина разместила нежданного гостя в сарае. Она приносит ему еду. Енот в свою очередь благодарит: трется о ноги как котенок. Ирина призналась, что при первой встрече с енотом испугалась.

«Но енот оказался таким дружелюбным, что быстро растопил мое сердце», — рассказала Иванова REGIONS.

Женщина рассказала, что с ней в доме проживает такса. Собака не была рада появлению енота. Ирина не может оставить животное у себя на длительный период. Она надеется, что владелец енота заберет его. На объявление Ирины откликнулись волонтеры. Редакция REGIONS также готова принимать любую информацию о возможном владельце енота, чтобы передать ее Ирине.

«Енот очень активный, кушает хорошо, явно привык к людям», — рассказала Ирина.

