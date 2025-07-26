Финальное мероприятие акции «Дай лапу» состоялось в Павловском Посаде

С 22 июля они доставили необходимую поддержку в приют для бездомных животных. Центральной площадкой акции стал приют «Команда Ронда», расположенный в деревне Криулино Павлово-Посадского городского округа.

В субботу в приюте побывали волонтеры из разных городов Подмосковья. Они привезли корм, витамины, подстилки и миски для животных, а также пообщались с его обитателями, погуляли и поиграли с собаками.

На территории площадью шесть гектаров за более чем 500 животными ухаживают семь сотрудников. В основном это собаки, но также в приюте содержатся кошки, 3 рыжих лисы, 2 чернобурки, 3 енота и конь. Приют начал свою работу в 2021 году.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]