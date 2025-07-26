Финальное мероприятие акции «Дай лапу» состоялось в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
26 июля в Павловском Посаде завершилась акция помощи животным «Дай лапу», организованная штабами регионального движения «Волонтеры Подмосковья».
С 22 июля они доставили необходимую поддержку в приют для бездомных животных. Центральной площадкой акции стал приют «Команда Ронда», расположенный в деревне Криулино Павлово-Посадского городского округа.
В субботу в приюте побывали волонтеры из разных городов Подмосковья. Они привезли корм, витамины, подстилки и миски для животных, а также пообщались с его обитателями, погуляли и поиграли с собаками.
На территории площадью шесть гектаров за более чем 500 животными ухаживают семь сотрудников. В основном это собаки, но также в приюте содержатся кошки, 3 рыжих лисы, 2 чернобурки, 3 енота и конь. Приют начал свою работу в 2021 году.
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Юлия Булык, руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в Павлово-Посадском округе, отметила: «Мы с большим удовольствием откликнулись на акцию помощи животным «Дай лапу», организованную Министерством информации и молодежной политики Московской области. Все животные в приюте ухоженные, сытые. Видно, что им оказывается помощь и забота. Наши ребята с выразили большое желание посещать приют снова и снова. Надеюсь, наши подарки будут полезными, а мохнатые друзья оценят нашу заботу»