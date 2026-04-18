Преемственность поколений: в Химках вместе с общественницей Климачевой вспомнили подвиг освободителей Крыма

В химкинской гимназии №23 в четверг, 16 апреля, провели патриотический урок, центральной темой которого стали события апреля 1944 года, проинформировала администрация городского округа. Как сообщается, именно в тот период советские войска освободили Симферополь, Евпаторию и Феодосию от немецко-фашистских захватчиков.

По информации администрации, площадка объединила учеников, педагогов, а также жителей округа. К лекции присоединилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Историю страны пишут поступки людей. Наша задача – сохранить дыхание той эпохи, ощутить подлинную цену мирного неба и передать эту правду дальше», – подчеркнула Олеся Климачева.

Программа мероприятия, по информации организаторов, включила рассказ о событиях Крымской весны 1944 года. Участникам напомнили про стремительный бросок советских частей к Симферополю. Отдельный блок посвятили героизму десантников, действовавших у берегов Феодосии. Подробно организаторы остановились на освобождении Евпатории и на подвиге местных подпольщиков, которые помогали наступавшим войскам.

По данным администрации, завершением исторической части стала тематическая викторина.

«Химки стали территорией крепкой исторической традиции. Такие уроки дарят уверенность в завтрашнем дне. Здесь собираются разные поколения и находят общий язык через уважение к прошлому», — муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил значимость подобных встреч.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская высказала мнение, что главная задача этой инициативы заключается в укреплении связи между юными и взрослыми жителями Химок. Именно такая преемственность, по ее словам, делает будущее округа по-настоящему прочным.

