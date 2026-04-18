При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадала девушка: за ночь в регионе подавили 44 дронов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в результате атаки противника на регион при помощи БПЛА пострадала местная жительница.

Губернатор рассказал, что противник предпринимал попытки атаковать регион на протяжении всей ночи и утром субботы, 18 апреля. В регионе работали дежурные силы ПВО и средства РЭБ. Специалистам удалось своевременно выявить и подавить 44 БПЛА.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ушиб плеча получила жительница Воронежа. Ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор написал, что в настоящее время пострадавшая девушка находится дома. По данным Гусева, в строящемся многоквартирном доме в результате падения обломков БПЛА были повреждены некоторые конструкции. Кроме того, нарушена целостность стены сетевого магазина.

«Обломки сбитого БПЛА упали на крышу автомобиля», — отметил глава региона.

По информации губернатора области, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты оперативных служб.

Александр Гусев призвал жителей региона никогда не приближаться и не прикасаться к обломкам БПЛА. В случае их обнаружения важно оперативно проинформировать специалистов, обратившись по номеру 112.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что после атаки БПЛА в родильном доме региона выбило стекла, понадобилась эвакуация рожениц и детей.